"Мне кажется, "Спартак" победит в Санкт-Петербурге. 12 лет без побед "Спартака" над "Зенитом" — такое бывает, вот сегодня и прервут эту серию. Всегда всё заканчивается, тем более "Зенит" сейчас не особенно чёткий: травма у Глушенкова и не будет играть Вендел" - цитирует Хаджи "Чемпионат".
Напомним, что "Спартак" не выигрывает в Санкт-Петербурге с мая 2012 года. Тогда красно-белые обыграли "Зенит" со счетом 3:2, но петербуржцы к тому матчу уже оформили себе золотые медали полуторагодовалого переходного чемпионата. С 2012 года в Санкт-Петербурге прошло 16 матчей между "Зенитом" и "Спартаком", у красно-белых 0 побед. Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги состоится 24 августа в 17:30 по московскому времени на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Хаджи: "Спартак" победит "Зенит" в Санкт-Петербурге
Бывший генеральный менеджер московского "Спартака" Александр Хаджи высказал свое мнение по предстоящему матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Спартак"