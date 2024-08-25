"В этом году уже появилась новая молодёжь. Сейчас Глушенков в "Зените", он нашёл свою команду. Поэтому он так хорошо выступает", - цитирует Джанашию Metaratings.
Напомним, что нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом за 6,3 миллионов евро. Вчера, 24-го августа, команда Сергея Семака на своем поле сыграла вничью с московским "Спартаком" (0:0) в 6-м туре чемпионата России. Глушенков пропустил эту встречу из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура с подмосковными "Химками" (1:1).
Джанашия: Глушенков в "Зените", он нашёл свою команду
Экс-игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"