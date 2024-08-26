"У нас так заложена подготовка, что первые туры мы всегда тяжёлые. Я по себе замечаю. Именно форма физическая не такая хорошая. Но, с другой стороны, у нас соперники были "Зенит", "Спартак" и "Ростов". Если бы эти матчи на расстоянии проиграли, то никто бы нам никакие претензии не предъявил. Просто получилось, что эти матчи были подряд. Мы всё прекрасно понимали, тренировались. Ничего страшного. Дай бог, пока побеждаем. Идём вперёд", - цитирует Ежова "Чемпионат".
Вчера, 25-го августа, самарские "Крылья Советов" одержали домашнюю победу над "Пари НН" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. После шести сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 6 очков при двух победах и четырех поражениях. В следующем туре самарский клуб примет на своем поле махачкалинское "Динамо".
После двух сыгранных туров самарцы занимают последнее место в группе Кубка России. Напомним, что "Крылья Советов" попали в один квартет с московским "Динамо", "Спартаком" и "Динамо Махачкала". Самарцы имеют ноль очков, уступив в первых двух встречах.
Нападающий "Крыльев Советов" Ежов высказался о результатах команды на старте сезона
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Роман Ежов высказался о старте сезона для команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"