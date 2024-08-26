"Команда делает то, что она должна делать. Слава богу, что клуб покинул Абаскаль. С таким составом "Спартак" должен занимают лидирующие позиции в чемпионате. Очень хорошо, что в команду назначили футбольного человека, который сразу разобрался и продолжает разбираться с проблемами. Плюс были хорошие приобретения летом. Сразу появилась игра, а также настроение. Главное, чтобы не вернулся Абаскаль", - приводит слова Мостового Betonmobile.
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" 10 июня 2022 года и был уволен руководством клуба 14 апреля 2024 года. Пост главного тренера красно-белых занял Деян Станкович. Под руководством сербского специалиста "Спартак" провёл 8 матчей, в которых одержал 5 побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. После 6-го тура чемпионата России москвичи с 11 очками занимает в турнирной таблице пятое место, а после 2-го тура Пути РПЛ Кубка России "Спартак" с 6 очками лидирует в группе А.
Мостовой - о "Спартаке": слава богу, что клуб покинул Абаскаль
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил игру московского "Спартака" в начале сезона-2024/25.
Фото: Павел Лисицын / "РИА Новости"