"Чемпионат вкатывается. "Спартак" понравился в Питере, игра получилась живая, пусть и без голов. "Зенит" с трансфером Латышонка угадал. Он и Глушенков - одни из лучших трансферов команды за последнее время", - цитирует Сафонова Metaratings
Санкт-петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно осуществил 6 входящих трансферов. В их числе приобретение форварда Максима Глушенкова из московского "Локомотива" за 6.3 миллиона евро и подписание голкипера "Балтики" Евгения Латышонка за 300 тысяч евро.
На старте сезона Глушенков принял участие в 7-ми матчах сине-бело-голубых в РПЛ, Кубке и Суперкубке России. Нападающий отметился 9-ю голами и 1-й результативной передачей. Вратарь Евгений Латышонок провел 7 матчей во всех турнирах и пропустил 3 мяча. На его счету 5 "сухих" игр. По итогам матча 6-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (0:0) болельщики "Зенита" признали Латышонка лучшим игроком встречи.
Агент Сафонов: Латышонок и Глушенков - одни из лучших трансферов "Зенита" за последнее время
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре новичков "Зенита" Евгения Латышонка и Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"