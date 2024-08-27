"Хотелось бы побыстрее, но как Бог даст. Уже, как говорится, руки чешутся. Работать хочется, не буду лукавить. Надеюсь, в ближайшее время начнем", - цитирует Юрана "СЭ".
Сергей Юран был уволен с поста главного тренера нижегородского "Пари НН" в апреле 2024-го года. С тех пор 55-летний специалист находится без работы. Помимо "Пари НН", в тренерской карьере экс-футболиста "Спартака" были такие команды, как "Химки", "СКА-Хабаровск", "Балтика", "Сибирь" и другие.
Юран - о новом клубе: хотелось бы побыстрее. Уже руки чешутся, работать хочется
Экс-наставник "Пари НН" Сергей Юран высказался о желании возобновить тренерскую карьеру.
Фото: "Матч ТВ"