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Юран - о новом клубе: хотелось бы побыстрее. Уже руки чешутся, работать хочется

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Экс-наставник "Пари НН" Сергей Юран высказался о желании возобновить тренерскую карьеру.
Фото: "Матч ТВ"
"Хотелось бы побыстрее, но как Бог даст. Уже, как говорится, руки чешутся. Работать хочется, не буду лукавить. Надеюсь, в ближайшее время начнем", - цитирует Юрана "СЭ".

Сергей Юран был уволен с поста главного тренера нижегородского "Пари НН" в апреле 2024-го года. С тех пор 55-летний специалист находится без работы. Помимо "Пари НН", в тренерской карьере экс-футболиста "Спартака" были такие команды, как "Химки", "СКА-Хабаровск", "Балтика", "Сибирь" и другие.

Сергей Юран Нижний Новгород
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