Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
15:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
17:15
КраснодарНе начат
Динамо
19:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
Перенесён
Хетафе
Атлетик
20:00
ВаленсияНе начат
Вальядолид
20:00
ЛеганесНе начат
Атлетико
22:30
ЭспаньолНе начат
Реал Сосьедад
22:30
АлавесНе начат

Станкович: мои футболисты должны играть так, чтобы соответствовать "Спартаку"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказал свое мнение про важность ответственности, когда играешь в футболке красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Публично никогда не скажу, что я говорю игрокам персонально. Футболка "Спартака" — тяжёлая. Исторически надевать её непросто. Не так важно, какой это матч, ты должен играть так, чтобы соответствовать этому клубу", — цитирует Станковича "Чемпионат".

Встреча 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 2024/2025 между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" закончилась со счетом 0:1. Единственный гол забил новичок махачкалинцев — Гамид Агаларов, реализовав пенальти в первой тайме матча.

После 3-го тура команды делят 1-ое место в группе А и имеют в своем активе по 6 очков. В данный момент махачкалинское "Динамо" выше по личным встречам.

Спартак Деян Станкович
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится