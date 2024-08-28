"Публично никогда не скажу, что я говорю игрокам персонально. Футболка "Спартака" — тяжёлая. Исторически надевать её непросто. Не так важно, какой это матч, ты должен играть так, чтобы соответствовать этому клубу", — цитирует Станковича "Чемпионат".
Встреча 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 2024/2025 между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" закончилась со счетом 0:1. Единственный гол забил новичок махачкалинцев — Гамид Агаларов, реализовав пенальти в первой тайме матча.
После 3-го тура команды делят 1-ое место в группе А и имеют в своем активе по 6 очков. В данный момент махачкалинское "Динамо" выше по личным встречам.
Станкович: мои футболисты должны играть так, чтобы соответствовать "Спартаку"
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказал свое мнение про важность ответственности, когда играешь в футболке красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"