"Сегодня какое-то сумасшествие происходит. Даже наши футболисты посчитали правильным перейти в команду Первого дивизиона. Я как профессионал эти вещи не совсем понимаю.
Скорее всего, это связано с тем, что некоторые команды Первого дивизиона перебивают рынок в плане финансов, что некоторые футболисты просто ринулись туда" — сказал Тедеев на пресс-конференции во вторник после победного матча с "Зенитом" 1:1 (5:4 пен.).
В летнее трансферное окно 2 футболиста "Акрона" Руслан Барт и Абу-Саид Эльдарушев "сменили прописки" РПЛ на Первую Лигу. Футбольный клуб "Сочи" объявил о переходе 18-летнего футболиста сборной России U-21 Руслана Барта в июле этого года. По информации телеграм-канала "Мутко Против", форвард заплатил 20 миллионов рублей чтобы выкупить свой контракт у "Акрона" и подписать новое соглашение с "Сочи".
Также команду Первой Лиги пополнил нападающий "Балтики" Абу-Саид Эльдарушев. Футболист этим летом дебютировал в РПЛ в составе "Акрона", где в первом же матче забил и отдал голевую передачу, но через несколько дней после матча, "Акрон" объявил о расторжении контракта с футболистом.
Главный тренер "Акрона" Тедеев: футболисты РПЛ хотят переходить в Первую лигу из-за лучших финансовых условий
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев поделился мнением о трансферной политике клубов РПЛ и Первой лиги.
Фото: ФК "Акрон"