Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
15:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
17:15
КраснодарНе начат
Динамо
19:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
Перенесён
Хетафе
Атлетик
20:00
ВаленсияНе начат
Вальядолид
20:00
ЛеганесНе начат
Атлетико
22:30
ЭспаньолНе начат
Реал Сосьедад
22:30
АлавесНе начат

Тарханов: "Зенит" хорошо стартовал, но сейчас у команды какой-то спад

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Александр Тарханов высказался о результатах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Урал"
"Зенит" хорошо стартовал, но сейчас у команды какой-то спад. На команду влияют травмы основных футболистов. В целом игра у "Зенита" как-то не ладится, хотя команда в матче с "Акроном" имела преимущество. Семак после матча заявил, что у команды были моменты. Но чтобы выигрывать, надо забивать", - цитирует Тарханова "Чемпионат".

Вчера, 27-го августа, петербургский "Зенит" проиграл тольяттинскому "Акрону" в 3-м туре группового этапа Кубка России со счетом 1:1 (4:5 - пен.). В 6-м туре чемпионата России петербуржцы сыграли вничью с московским "Спартаком" на своем поле (0:0), а в 5-м туре разделили очки с подмосковными "Химками" на выезде (1:1).

Напомним, что лучший бомбардир команды Максим Глушенков получил травму руки и пропустил две последние встречи. После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.

Александр Тарханов Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится