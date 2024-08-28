"Зенит" хорошо стартовал, но сейчас у команды какой-то спад. На команду влияют травмы основных футболистов. В целом игра у "Зенита" как-то не ладится, хотя команда в матче с "Акроном" имела преимущество. Семак после матча заявил, что у команды были моменты. Но чтобы выигрывать, надо забивать", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
Вчера, 27-го августа, петербургский "Зенит" проиграл тольяттинскому "Акрону" в 3-м туре группового этапа Кубка России со счетом 1:1 (4:5 - пен.). В 6-м туре чемпионата России петербуржцы сыграли вничью с московским "Спартаком" на своем поле (0:0), а в 5-м туре разделили очки с подмосковными "Химками" на выезде (1:1).
Напомним, что лучший бомбардир команды Максим Глушенков получил травму руки и пропустил две последние встречи. После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.
Тарханов: "Зенит" хорошо стартовал, но сейчас у команды какой-то спад
Российский тренер Александр Тарханов высказался о результатах петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Урал"