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Гендир "Динамо" Пивоваров: думаю, что после Маухуба будут ещё трансферы. Один-два

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Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы давно следили за Маухубом, интересный нападающий, в этом году появилась возможность его подписать, мы это сделали. Среди его сильных качеств — хорошая игра головой, также он быстрый. Я думаю, что после Маухуба будут ещё трансферы. Один-два", - цитирует Пивоварова "ТАСС".

В летнее трансферное окно московское "Динамо" приобрело нападающего Мехди Маухуба из марокканского клуба "Раджа" за 1,7 миллионов евро, а также подписало голкипера Андрея Лунева на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь выступал за азербайджанский "Карабах".

Сегодня, 28-го августа, команда Марцела Лички сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов" в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. После 6-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 12 очков.

Динамо Российские трансферы Павел Пивоваров
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