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Агент Жиго высказался о возможном возвращении игрока в "Спартак"

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Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника "Марселя" Самюэля Жиго, сообщил, что у него не было переговоров о возвращении игрока в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
- На данный момент я ни с кем из "Спартака" не общался, но мы готовы к диалогу. Пока контактов не было", - передаёт слова агента 30-летнего защитника "РБ Спорт".

Ранее Беншенафи сообщал, что его клиент в России готов выступать только за "Спартак".

В СМИ ранее была информация, что Жиго с большой долей вероятности покинет французскую команду. Известный инсайдер Фабрицио Романо писал, что Жиго близок к подписанию контракта с римским "Лацио".

Напомним, Жиго выступал за красно-белых с 2018 по 2022 год, провёл за столичную команду 110 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт 10 голов.

Спартак Самюэль Жиго
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