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Полузащитник "Краснодара" Ленини: у Сперцяна есть потенциал заиграть в Европе

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Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини считает, что Эдуард Сперцян может заиграть в Европе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Что касается Сперцяна, то у него есть потенциал заиграть в Европе. Он очень квалифицированный футболист. В целом у нас хорошая команда. Все футболисты нашей команды очень квалифицированные", - цитирует Ленини Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может перейти во французский "Ланс" уже этим летом. В текущем сезоне игрок сборной Армении провел за южан во всех турнирах девять матчей и отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника с южанами рассчитан до лета 2026 года.

Краснодар Кевин Ленини Эдуард Сперцян
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