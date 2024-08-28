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Нападающий Олусегун: у "Краснодара" были бы шансы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов

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Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун заявил, что клуб смог бы дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Фото: "Матч ТВ"
"Играть в Лиге чемпионов - большая привилегия для любого футболиста. Это топ?уровень, к нему все стремятся. Были бы у "Краснодара" шансы дойти до 1/4 финала ЛЧ? Да, я считаю, что это было бы возможно. Но проверить никак не можем, поэтому лишь предполагаем", - сказал Олусегун.

Напомним, УЕФА и ФИФА в 2022 году отстранили российские клубы от участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций по политическим мотивам. Этот запрет действует до сих пор. Впервые "Краснодар" принял участие в финальной стадии ЛЧ в сезоне-2018/19, команда не вышла из группы и продолжила участие в Лиге Европы. В последнем перед запретом сезоне "быки" также вылетели из группы в Лиге европу, набрав пять очков в одной группе с "Челси", "Севильей" и "Ренном".

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар
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