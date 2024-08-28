"У ЦСКА уже постепенно вырисовывается какая-то схема игры Николича. Очень хорошо, что защитники начинают не катать мяч между собой, а искать вертикальными обостряющими передачами полузащиту. Понятно, что когда армейцы пробуют играть в быстрый пас, то появляется очень много невынужденных ошибок. Но таков футбол. Нужно под него подстраиваться", - сказал Масалитин.
Сербский специалист Марко Николич возглавил команду в межсезонье. После шести туров российского чемпионата ЦСКА занимает шестое место, набрав 10 очков, отставая от лидера "Локомотива" на пять баллов. Ближайший соперник - московский "Спартак" располагается на пятом месте с 11-ю набранными очками. В последней игре РПЛ подопечные Марко Николича крупно обыграли тольяттинский "Акрон" 4:0, в предстоящем 7-м туре ЦСКА сыграет на выезде против подмосковных "Химок".
Источник: Vprognoze.ru
Масалитин: у ЦСКА уже постепенно вырисовывается какая-то схема игры Николича
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру армейцев при новом главном тренер Марко Николиче.
Фото: ЦСКА