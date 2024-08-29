"Приятно удивляет "Локомотив". Команда играет с молодыми ребятами, футболисты прогрессируют и растут - это важно. Интересный проект, Галактионов хорошо работает. Пока что это самое яркое впечатление после шестого тура. Удержатся ли в топе? Им обязательно нужно усиливаться. Если кто-то, не дай Бог, получит травму, им будет тяжело. У "Локомотива" мало сильных футболистов в обойме. Сто процентов обоймы не хватит на весь сезон", - заявил Ташуев.
В первых 6-ти турах российской Премьер-лиги московский "Локомотив" набрал 15 очков. На счету подопечных Михаила Галактионова 5 побед и 1 поражение. "Железнодорожники" единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ. В Кубке России на счету "Локомотива" 3 победы в 3-х стартовых турах группового этапа Пути РПЛ, включая разгром "Химок" (4:0) 28-го августа.
Перед перерывом на матчи сборных "Локомотив" встретится с "Краснодаром". Игра пройдет в Москве в воскресенье, 1-го сентября. В летнее трансферное окно состав красно-зеленых, среди прочих, покинули полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, а также форварды Артем Дзюба и Максим Глушенков.
Источник: Metaratings
Ташуев: "Локомотив" приятно удивляет, но им нужно усиливаться. Обоймы не хватит на весь сезон
Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал выступления "Локомотива" на старте сезона.
Фото: "Матч ТВ"