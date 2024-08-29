"Барко? Надо подождать. В России так часто бывает: приходит сильный иностранец с хорошим уровнем. Но, оказываясь внутри лиги, начинает слегка деградировать. Предъявлять к себе меньше требований, считать, что может сыграть вполноги. Свой уровень в РПЛ сильным легионерам сохранить трудно", - заявил Радич.
Эсекьель Барко пополнил состав московского "Спартака" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, красно-белые заплатили "Ривер Плейту" за переход аргентинского атакующего полузащитника 14 миллионов евро. В первых 5-ти матчах в чемпионате России Барко оформил 5 результативных действий. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи.
"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. После 6-ти туров в активе подопечных Деяна Станковича 11 набранных очков. Отставание от лидирующего "Локомотива" составляет 4 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Радич - о новичке "Спартака" Барко: в РПЛ так часто бывает. Приходит сильный иностранец, а потом начинает деградировать
Экс-вратарь "Ростова" Деян Радич высказался о дебюте за "Спартак" аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: "Матч ТВ"