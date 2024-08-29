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Радич - о новичке "Спартака" Барко: в РПЛ так часто бывает. Приходит сильный иностранец, а потом начинает деградировать

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Экс-вратарь "Ростова" Деян Радич высказался о дебюте за "Спартак" аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: "Матч ТВ"
"Барко? Надо подождать. В России так часто бывает: приходит сильный иностранец с хорошим уровнем. Но, оказываясь внутри лиги, начинает слегка деградировать. Предъявлять к себе меньше требований, считать, что может сыграть вполноги. Свой уровень в РПЛ сильным легионерам сохранить трудно", - заявил Радич.

Эсекьель Барко пополнил состав московского "Спартака" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, красно-белые заплатили "Ривер Плейту" за переход аргентинского атакующего полузащитника 14 миллионов евро. В первых 5-ти матчах в чемпионате России Барко оформил 5 результативных действий. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. После 6-ти туров в активе подопечных Деяна Станковича 11 набранных очков. Отставание от лидирующего "Локомотива" составляет 4 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Деян Радич Спартак Эсекьель Барко
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