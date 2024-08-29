"Вам должно быть хорошо известно, что латиноамериканские игроки, да и не только, очень часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы", - приводит слова Медведева "СЭ".
27-го августа санкт-петербургский "Зенит" объявил о приобретении аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Бывший клуб нападающего "Архентинос Хуниорс" получил за трансфер футболиста, по данным СМИ, 12 миллионов евро.
В "Зените" Гонду будет выступать в футболке с 32-м номером. Также, вместо фамилии у него на спине будет написано "Лусиано".
Медведев - о Гонду: вам должно быть известно, что латиноамериканские игроки часто выбирают на спине имена, а не фамилии
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему аргентинский новичок команды Лусиано Гонду будет играть с именем, а не фамилией на футболке.
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