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Лахтер: Джикия может завершить карьеру, если не найдет клуб летом. Проблема с лишним весом усугубляет ситуацию

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Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о будущем экс-капитана "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"
"Джикия пропустил почти год. Если летом не найдёт команду, то может вообще закончить. По футбольному, Георгию 31 год, возраст пограничный. Долгое отсутствие игровой практики и проблема с лишним весом усугубляют ситуацию. Качества у него всегда были, но и бока тоже были всегда. Его и Карпин всю дорогу "подрезает". Но при этом, Джикия умеет играть футбол", - заявил Лахтер.

Экс-защитник сборной России Георгий Джикия покинул московский "Спартак" летом текущего года. Контракт 31-летнего футболиста с красно-белыми истек в конце сезона и продлен не был. Центральный защитник до сих пор находится в статусе свободного агента. В начале лета появлялась информация, что представители Джикии предлагали его услуги ряду московских клубов.

Вадим Шпинев, агент экс-защитника "Спартака", заявлял, что интерес к Георгию Джикии проявляют клубы из Турции. Ранее интерес к подписанию Джикии на бесплатной основе приписывали "Ростову" и "Локомотиву".

Источник: Metaratings

Деннис Лахтер Георгий Джикия Спартак Российские трансферы
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