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Лахтер: есть информация, что Джикия и Миранчук сами ищут себе команду, не сильно надеясь на агента

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Футбольный агент Деннис Лахтер поделился соображениями о проблемах с трудоустройством защитника Георгия Джикии и полузащитника Антона Миранчука, которые продолжают оставаться без клуба.
Фото: РИА Новости
"У Джикии и Миранчука агент, который может иной раз сказать такое, что это сказывается на клиентах. Есть информация, что Джикия и Миранчук сами ищут команду себе, не сильно надеясь на агента. После закрытия трансферного окна в Европе у них будет некоторое время для перехода в клубы РПЛ или Турции. Если футболисты не умерят свои финансовые аппетиты, существует вероятность, что оба останутся без клуба до зимы", - поделился Лахтер.

Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в статусе свободного агента летом текущего года. Истекающий в конце прошлого сезона контракт продлен не был. Московский "Локомотив" предлагал полузащитнику Антону Миранчуку продление контракта, однако сторона игрока сочла финансовую сторону сделки недостаточно привлекательной.

Миранчук также продолжает оставаться свободным агентом с конца прошлого сезона. Интересы обоих футболистов представляет агент Вадим Шпинев. По его словам, в услугах Джикии заинтересованы клубы из чемпионата Турции. Интерес к Миранчуку приписывался греческим ПАОКу, АЕКу, "Олимпиакосу" и "Панатинаикосу".

Источник: Metaratings

Георгий Джикия Антон Миранчук Российские трансферы
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