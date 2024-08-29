"У Джикии и Миранчука агент, который может иной раз сказать такое, что это сказывается на клиентах. Есть информация, что Джикия и Миранчук сами ищут команду себе, не сильно надеясь на агента. После закрытия трансферного окна в Европе у них будет некоторое время для перехода в клубы РПЛ или Турции. Если футболисты не умерят свои финансовые аппетиты, существует вероятность, что оба останутся без клуба до зимы", - поделился Лахтер.
Центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в статусе свободного агента летом текущего года. Истекающий в конце прошлого сезона контракт продлен не был. Московский "Локомотив" предлагал полузащитнику Антону Миранчуку продление контракта, однако сторона игрока сочла финансовую сторону сделки недостаточно привлекательной.
Миранчук также продолжает оставаться свободным агентом с конца прошлого сезона. Интересы обоих футболистов представляет агент Вадим Шпинев. По его словам, в услугах Джикии заинтересованы клубы из чемпионата Турции. Интерес к Миранчуку приписывался греческим ПАОКу, АЕКу, "Олимпиакосу" и "Панатинаикосу".
Источник: Metaratings
Лахтер: есть информация, что Джикия и Миранчук сами ищут себе команду, не сильно надеясь на агента
Футбольный агент Деннис Лахтер поделился соображениями о проблемах с трудоустройством защитника Георгия Джикии и полузащитника Антона Миранчука, которые продолжают оставаться без клуба.
Фото: РИА Новости