Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
ОсасунаНе начат
Лас-Пальмас
22:30
Реал МадридНе начат

В "Динамо" заявили, что трансферная компания еще не закончена

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о планах клуба на новые приобретения до закрытия трансферного окна.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы активно работаем над трансферами. Как работа будет завершена, мы всё объявим. Времени до закрытия трансферного окна осталось немного", - сказал Пивоваров.

Этим летом бело-голубые приобрели нападающего Мехди Маухуба из марокканского клуба "Раджа" и в качестве свободного агента подписали голкипера Андрея Лунева. Ранее Павел Пивоваров сообщал, что клуб после трансфера Маухуба постарается купить еще одного-двух футболистов. Напомним, трансферное окно в России закрывается 5 сентября. После шести туров московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: "Чемпионат"

Павел Пивоваров Динамо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится