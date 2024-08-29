"Мы активно работаем над трансферами. Как работа будет завершена, мы всё объявим. Времени до закрытия трансферного окна осталось немного", - сказал Пивоваров.
Этим летом бело-голубые приобрели нападающего Мехди Маухуба из марокканского клуба "Раджа" и в качестве свободного агента подписали голкипера Андрея Лунева. Ранее Павел Пивоваров сообщал, что клуб после трансфера Маухуба постарается купить еще одного-двух футболистов. Напомним, трансферное окно в России закрывается 5 сентября. После шести туров московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.
Источник: "Чемпионат"
В "Динамо" заявили, что трансферная компания еще не закончена
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о планах клуба на новые приобретения до закрытия трансферного окна.
Фото: ФК "Динамо"