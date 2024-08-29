"Внимание Карпина? Очень приятно. Я к этому долго шел", - сказал Батраков.
19-летний Алексей Батраков был включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября. Молодой футболист является воспитанником "Локомотива", в текущем сезоне Батраков за шесть игр сделал пять голевых передач и забил три гола. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Локомотив" Батраков: внимание Карпина? Очень приятно, я к этому долго шел
Атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что ему приятно внимание со стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Локомотив"