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Игрок "Локомотив" Батраков: внимание Карпина? Очень приятно, я к этому долго шел

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Атакующий полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что ему приятно внимание со стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Локомотив"
"Внимание Карпина? Очень приятно. Я к этому долго шел", - сказал Батраков.

19-летний Алексей Батраков был включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября. Молодой футболист является воспитанником "Локомотива", в текущем сезоне Батраков за шесть игр сделал пять голевых передач и забил три гола. Его контракт с железнодорожниками действует до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"

Алексей Батраков Локомотив Валерий Карпин
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