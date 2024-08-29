Семак - о трансфере нападающего Гонду: у него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи

Главный тренер " Зенита " Сергей Семак оценил трансфер нападающего Лусиано Гонду.

Фото: ФК "Зенит"

"Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий - непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях", - приводят слова Семака пресс-служба клуба.



Напомним, сине-бело-голубые приобрели 23-летнего аргентинского нападающего Лусиано Гонду из "Архентинос Хуниорс", контракт подписан до июня 2028 года. В 2024 году аргентинец забил пять голов и сделал четыре голевые передачи за 21 матч во всех турнирах. Лусиано является игроком сборной Аргентины до 23-х лет и выступал в составе олимпийской сборной на Олимпиаде в Париже. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.