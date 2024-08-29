"Дзюба адекватно себя оценивает. В слове "телега" нет ничего зазорного для игрока его физических данных. Артем никогда не отличался высокой скоростью, но он хорош в игре на втором этаже и силовой борьбе. Уверен, что Дзюба будет забивать и в 36 лет, если его кто-то подпишет, в РПЛ скорость - не главное", - сказал Канчельскис.
Напомним, отсылку к "телеге" по отношению к Артеме Дзюбе в шутку сделал российский тренер Леонид Слуцкий. Дзюба на это счет отшутился, заявив, что он - "самая высококачественная телега". В настоящее время 36-летний форвард находится в статусе свободного агента, ранее в СМИ писали, что нападающий может присоединиться к китайскому клубу "Шанхай Шэньхуа", которым руководит Слуцкий. В прошлом сезона за "Локомотив" Дзюба забил четыре гола и седала столько же голевых передач в 26 матчах, в конце сезона игрок и клуб отказались продлевать трудовое соглашение. По оценке портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: Дзюба никогда не отличался высокой скоростью, но он хорош в игре на втором этаже
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о футбольных качествах 36-летнего нападающего Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости