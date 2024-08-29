"Сложно прокомментировать данную ситуацию. Это большая тема. Все прекрасно знают наши теплые отношения с Антоном, до последнего хотели, чтобы он остался. Но я о таком (возвращении) не слышал, предмета возвращения такого нет", - сказал Галактионов.
В конце прошлого сезона Антон Миранчук отказался продлевать контракт с московским "Локомотивом", сейчас 28-летний полузащитник находится на рынке свободных агентов. В прошлом сезоне Антон отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами в 38-ми встречах во всех турнирах за "железнодорожников". По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.
Источник: Sport24
Галактионов высказался о возвращении в "Локомотив" Миранчука
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов оценил шансы полузащитника Антона Миранчука на возвращение в клуб.
Фото: ФК "Локомотив"