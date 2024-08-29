"Я всегда против алкоголя — это наркотик. Компьютерные игры и социальные сети — тоже наркотик. Если ты тратишь на них час-полтора — это ещё допустимо. К сожалению, так бывает, что футболист в тренажёрном зале крутит велосипед и сидит в телефоне в социальных сетях — его сразу с тренировки можно убрать", - цитирует Личку "РБ Спорт".
Вчера, 28-го августа, московское "Динамо" одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 5:1. После 6-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 очков.
В воскресенье, 1-го сентября, бело-голубые сыграют на выезде с "Оренбургом" в 7-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. После 6-ти сыгранных туров оренбуржцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 5-ю набранными очкам.
Главный тренер "Динамо" Личка: компьютерные игры и социальные сети - это наркотик
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о зависимостях футболистов.
Фото: ФК "Динамо"