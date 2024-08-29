По данным ряда источников, нападающий столичной команды в ближайшее время должен заключить контракт с "Зенитом". О переходе официально могут объявить уже сегодня, 29 августа.
- В принципе, Соболев "Зениту" не нужен, я не знаю, почему про него говорят. Где он будет у "Зенита" играть? Они покупают аргентинца, у них есть Кассьерра. Они что, их посадят, а играть будет Соболев? - передаёт слова агента Metaratings.
Клуб с берегов Невы после шести сыгранных туров располагается на второй строчке в таблице чемпионата России, имея в своем активе 14 баллов. Свой следующий матч команда Сергея Семака проведёт 31 августа - против "Пари НН" в гостях.
Соболев принадлежит "Спартаку" с 2020 года, его трудовой договор с красно-белыми рассчитан до 2026 года.
Агент Селюк: Соболев "Зениту" не нужен. Где он будет играть?
Дмитрий Селюк, известный футбольный агент, высказался о ситуации с форвардом "Спартака" Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"