"Пока главное трансферное разочарование сезона - это уход Шунина из "Динамо". У нас в чемпионате есть были истории преданности - это истории Акинфеева и Шунина. Конечно, обидно, что Антон не остался в команде", - сказал бывший защитник "Динамо" в интервью Metaratings.ru.
Напомним, воспитанник "Динамо" Антон Шунин покинул стан бело-голубых в конце прошлого сезона. Экс-капитану столичной команды предлагали работу в академии "Динамо", но Шунин отказался.
37-летний Шунин выступал за основной состав "Динамо" с 2007 года. Всего на счету голкипера 366 матчей за клуб, в которых он пропустил 408 голов.
"Динамо" под руководством Марцела Лички в нынешнем сезоне набрало 12 очков и идет на 4-й строчке в таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые на выезде встретятся с "Оренбургом", матч пройдёт 1 сентября и стартует в 15:00 мск.
Экс-игрок "Динамо" Гранат назвал главное трансферное разочарование сезона
Владимир Гранат, ранее выступавший за "Динамо", назвал главное трансферное разочарование сезона.
Фото: ФК "Динамо"