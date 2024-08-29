"Стал ли лучше "Спартак" по сравнению с прошлым сезоном? Тяжело сказать так сразу. Пока команда выигрывает, сыграла с "Зенитом" вничью. На результат посмотрим в конце сезона. Команда создает не так много моментов, но хорошо, что сейчас клуб в пятёрке", - цитирует Ещенко Metaratings.
В 6-м туре чемпионата России московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" на выезде со счетом 0:0. После 6-ти сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков.
Напомним, что команда Деяна Станковича уступила махачкалинскому "Динамо" в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1. После 3-х сыгранных туров московский "Спартак" занимает первое место в группе A Кубка России и имеет 6 набранных очков.
Ещенко: хорошо, что сейчас "Спартак" в пятерке
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался об игре красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"