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Ещенко: хорошо, что сейчас "Спартак" в пятерке

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Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался об игре красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Стал ли лучше "Спартак" по сравнению с прошлым сезоном? Тяжело сказать так сразу. Пока команда выигрывает, сыграла с "Зенитом" вничью. На результат посмотрим в конце сезона. Команда создает не так много моментов, но хорошо, что сейчас клуб в пятёрке", - цитирует Ещенко Metaratings.

В 6-м туре чемпионата России московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" на выезде со счетом 0:0. После 6-ти сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 очков.

Напомним, что команда Деяна Станковича уступила махачкалинскому "Динамо" в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1. После 3-х сыгранных туров московский "Спартак" занимает первое место в группе A Кубка России и имеет 6 набранных очков.

Андрей Ещенко Спартак
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