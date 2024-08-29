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Гурцкая: Глебов не помешал бы "Спартаку", но если они хотят чемпионства, нужен игрок за 20 млн - как Барриос

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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе полузащитника "Ростова" Данила Глебова в "Спартак".
Фото: РИА Новости
"Глебов точно не помешал бы "Спартаку". Но приход Глебова не равно чемпионству "Спартака»" Если они хотят чемпионства, надо покупать игрока за 20 млн - как Барриос. Это будет сильный размен качества. Глебов хорошая русская фигура для раздевалки. Они двух игроков из раздевалки выперли, и если нужен лидер, Глебов идеально подходит", - заявил Гурцкая.

Московский "Спартак" заинтересован в укреплении центра полузащиты в последние дни летнего трансферного окна. По сообщениям СМИ, красно-белые заинтересованы в подписании опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова. Агент Павел Банатин, представляющий интересы Глебова заявлял, что интерес к его клиенту проявляют несколько клубов.

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019-го года. Сине-бело-голубые заплатили за его трансфер аргентинскому клубу "Бока Хуниорс" 15 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Тимур Гурцкая Вильмар Барриос Данил Глебов Ростов
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