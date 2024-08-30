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ЦСКА хочет купить Егора Голенкова за 3,5 млн евро, "Ростов" просит не менее пяти

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"Ростов" хочет выручить за своего нападающего Егора Голенкова не менее 5 миллионов евро, ЦСКА хочет предложить 3,5 миллиона.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, ЦСКА намерено сделать предложение по нападающему "Ростова" Его Голенкова в размере 3,5 миллиона евро. Желто-синие согласны отпустить 25-летнего форварда не мене чем за 5 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщали, что нападающим интересуется армейский клуб.

Действующее трудовое соглашение Голенкова с ростовчанами рассчитано до 31 декабря 2026 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро. В текущем сезоне Егор сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых отличился тремя голами и одной голевой передачей.

Источник: "Евро-Футбол"

Российские трансферы Ростов ЦСКА Егор Голенков
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