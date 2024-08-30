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Газзаев: "Локомотив" и Галактионов выбрали правильный вектор развития. Мы видим много российских футболистов

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил вклад молодежи в результаты "Локомотива" под руководством главного тренера Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" и Галактионов выбрали правильный вектор развития, особенно сейчас, когда мы находимся в изоляции. Мы видим хорошее качество игры команды и много российских футболистов в составе, что очень радует. Я поздравляю Галактионова с тем, что его стратегия приносит успехи", - сказал Газзаев.

После шести туров московский "Локомотив" набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Благодаря победе над "Ростовом" (3:2) в 6-м туре железнодорожники сметили на вторую строчку "Зенит", который свой матч со "Спартаком" сыграл вничью 0:0. В последней игре в Кубке России против подмосковных "Химок" (4:0) в составе вышли сразу 10 российских футболистов, еще пятеро вышли на замену во втором тайме.

Один из лучших молодых игроков команды Галактионова - 19-летний Алексей Батраков, атакующий полузащитник забил три гола и сделал пять ассистов в шести матчах РПЛ, на его счету также две игры в Кубке. Недавно наставник "Локомотива" назвал свою команду самой российской среди всех клубов чемпионата.

Источник: Metaratings

Локомотив Валерий Газзаев Михаил Галактионов
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