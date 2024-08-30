"Соболев приехал в Санкт-Петербург и проходит углубленное медицинское обследование", - сказал Медведев.
Ранее он опроверг информацию о том, что Соболев успешно прошел медицинский осмотр в минувший четверг, 29 августа. По информации СМИ, Соболеву дадут контракт по схеме "4+1". В текущем сезоне Александр успел провести на поле только 67 минут в первом туре РПЛ против "Оренбурга" (0:2). После этой игры нападающего отстранили от тренировок с первой командой.
Напомним, Александр Соболев присоединился к московской команде в июне 2020 года, за это время 27-летний форвард провел за красно-белых 140 матчей, в которых отличился 58-ю забитыми мячами.
Источник: ТАСС
Медведев поделился актуальной информацией о трансфере Соболева в "Зенит"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев уточнил, на какой стадии находится трансфер нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"