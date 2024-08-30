"Спартаку" предстоит очередной тяжелейший матч. Потому что матчи с "Ахматом" в чемпионате и на кубок с Махачкалой показали, что, когда такая насыщенная оборона, и когда соперник больше думает о том, как сохранить свои ворота, у "Спартака" есть проблемы. Боюсь, с Казанью предстоит такая же игра — "Рубин" не будет играть первым номером. Но с Даку впереди контратаки могут быть очень опасны. Если красно-белые с этим справятся, то выиграют, потому что уровень игроков у них, конечно, выше", - приводит слова Кечинова "РБ Спорт".
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и казанским "Рубином" состоится в субботу, 31 августа в Москве, на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:45.
После шести туров "Спартак" набрал 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Рубин", в свою очередь, набрал 10 очков и располагается на седьмой строчке. Нападающий казанского клуба Мирлинд Даку принял участие во всех шести матчах, в которых отметился 5 голами и 3 голевыми передачами.
Кечинов: уровень игроков "Спартака", конечно, выше, чем у "Рубина"
Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и казанским "Рубином".
Фото: РФС