Сообщается, что 27-летний нападающий перед тем, как покинуть командный чат, поблагодарил бывших партнёров и выразил готовность в обычной жизни прийти им на помощь.
Официально о переходе Александра Соболева в петербургский "Зенит" стало известно 30 августа. Контракт между игроком и клубом подписан на срок до 30 июня 2027 года с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон.
Последние 4,5 года форвард выступал в составе московского "Спартака". За это время в составе красно-белых он выходил на поле 140 раз, забил 58 голов и отдал 38 голевых передач. С москвичами Соболев в 2022 году стал обладателем Кубка России.
Источник: Metaratings
Стало известно об обращении Соболева к игрокам "Спартака" после перехода в "Зенит"
По информации СМИ, Александр Соболев после перехода в петербургский "Зенит" в командном чате "Спартака" обратился к бывшим партнёрам.
Фото: ФК "Спартак"