"2:1. "Спартаку" непросто с командами, которые играют низким блоком, как это было с «Ахматом». Но думаю, что красно-белые вскроют оборону неуступчивого "Рубина", - цитирует слова Мостового "СЭ".
На данный момент в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает 5 позицию с 11 набранными очками, а "Рубин" - 7 строчку с 10 баллами.
Очная встреча между командами состоится сегодня на "Лукойл-Арене" в 19:45 по московскому времени. Напомним, что последний матч между этими клубами закончился в пользу "Спартака" со счетом 3:1.
Мостовой: "Спартак" вскроет оборону "Рубина"
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу матча московского "Спартака" против казанского "Рубина".
Фото: "Чемпионат"