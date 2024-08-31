"Если руководство клуба не помешает Галактионову, то он может сделать отличную команду. В этом году "Локо" вряд ли поборется за титул с "Зенитом", но в следующем это возможно", - цитирует слова Наумова "Чемпионат".
На данный момент "Локомотив" потерпел лишь одно поражение в сезоне-2024/25. Случилось это в гостевой встрече с московским "Динамо" (1:3). В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" занимают 1 место с 15 набранными очками за 6 матчей. На групповом этапе Кубка России красно-зеленые идут без поражений, набрав 9 баллов из 9 возможных.
Следующий матч "Локомотив" проведет в рамках 7 тура чемпионата России против "Краснодара". Встреча пройдет на "РЖД Арене" 1 сентября и стартует в 19:45 по московскому времени.
Экс-президент "Локомотива" Наумов считает, что в следующем году клуб поборется за чемпионство
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил игру московского клуба в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"