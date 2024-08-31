"Конечно, я верю, что "Крылья" останутся в РПЛ по итогам сезона. Вы же понимаете, что на старте мы играли с сильными командами", - цитирует слова игрока "Чемпионат".
На данный момент "Крылья Советов" занимают 9 позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 6 набранными очками в 6 проведенных матчах.
В следующем туре самарская команда встретится на домашнем поле с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится 1 сентября и стартует в 17:30 по московскому времени.
Костанца: верю, что "Крылья Советов" останутся в РПЛ
Игрок "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался по поводу того, останется ли самарская команда в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"