Костанца: верю, что "Крылья Советов" останутся в РПЛ

Игрок "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался по поводу того, останется ли самарская команда в РПЛ по итогам сезона.

Фото: ФК "Крылья Советов"





На данный момент "Крылья Советов" занимают 9 позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 6 набранными очками в 6 проведенных матчах.



В следующем туре самарская команда встретится на домашнем поле с махачкалинским " "Конечно, я верю, что "Крылья" останутся в РПЛ по итогам сезона. Вы же понимаете, что на старте мы играли с сильными командами", - цитирует слова игрока "Чемпионат" На данный момент "Крылья Советов" занимают 9 позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 6 набранными очками в 6 проведенных матчах.В следующем туре самарская команда встретится на домашнем поле с махачкалинским " Динамо ". Встреча состоится 1 сентября и стартует в 17:30 по московскому времени.