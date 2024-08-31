"Данила совершенно не огорчен, работает дальше. Думаю, что для любого футболиста важно играть за сборную", - цитирует слова агента "Спорт День за Днем".
На данный момент Данила Козлов выступает за "Краснодар", в который перешел в летнее трансферное окно. За "горожан" 19-летний полузащитник успел провести 9 матчей и отметится 1 забитым голом. Ранее футболист выступал за калиниградскую "Балтику" и петербургский "Зенит".
Агент Козлова - о непопадании игрока в окончательный состав сборной России: он совсем не огорчен
Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы игрока "Краснодара" Данилы Козлова, прокомментировал непопадание своего клиента в российскую сборную на товарищеские матчи.
Фото: ФК "Краснодар"