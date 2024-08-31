"В целом физически крепкий защитник, неплохо оснащен технически. Довольно интересный игрок. Мне кажется, Абена техничнее зенитовца Эраковича", - цитирует слова Белоуса "СЭ".
Напомним, что Абена перешел в "Спартак" из "Ференцвароша", подписав контракт сроком на 2 года. Защитник дебютировал в матче против махачкалинского "Динамо" в рамках группового Кубка России, выйдя на поле в стартовом составе. Московский клуб уступил со счетом 0:1, а единственным голом отметился новичок бело-голубых Гамид Агаларов, забивший с пенальти.
Белоус - об Абене: он техничнее Эраковича
Футбольный функционер Юрий Белоус оценил игру новичка "Спартака" Миенти Абены.
Фото: ФК "Спартак"