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Белоус - об Абене: он техничнее Эраковича

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Футбольный функционер Юрий Белоус оценил игру новичка "Спартака" Миенти Абены.
Фото: ФК "Спартак"
"В целом физически крепкий защитник, неплохо оснащен технически. Довольно интересный игрок. Мне кажется, Абена техничнее зенитовца Эраковича", - цитирует слова Белоуса "СЭ".

Напомним, что Абена перешел в "Спартак" из "Ференцвароша", подписав контракт сроком на 2 года. Защитник дебютировал в матче против махачкалинского "Динамо" в рамках группового Кубка России, выйдя на поле в стартовом составе. Московский клуб уступил со счетом 0:1, а единственным голом отметился новичок бело-голубых Гамид Агаларов, забивший с пенальти.

Юрий Белоус Миенти Абена Страхиня Эракович
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