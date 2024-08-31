Как сообщает источник, "Спартак" вернулся к варианту покупки Данила Глебова после того, как продал Александра Соболева в "Зенит". "Ростов" запрашивает 12 млн евро за своего игрока, что не устраивает московский клуб. Красно-белые хотят сбить цену, чтобы приобрести футболиста.
Данил Глебов выступает за "Ростов" с сезона-2018/19. За это время российский опорник успел провести 177 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Источник: "Спартак" вновь вернулся к варианту с покупкой Глебова
Московский "Спартак" вновь попробует приобрести игрока "Ростова" Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"