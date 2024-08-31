"Для меня это непонятно. Я посмотрел картинку, обзор его игры. Видно, что Абена — статный футболист по физическим данным. По игре не видел, не знаю", - цитирует слова Титова Metaratings.
Абена присоединился к московской команде 16 августа, подписав контракт на 2 года. Свой дебютный матч защитник сборной Суринама провел в Кубке России против махачкалинского "Динамо" (0:1). Футболист провел полный матч и не отметился результативными действиями.
Следующий свой матч "Спартак" проведет уже сегодня - против казанского "Рубина" на "Лукойл-Арене". Встреча стартует в 19:45 по московскому времени.
Титов: непонятно, почему Абена в "Спартаке" - игрок ротации
Фото: ФК "Спартак"