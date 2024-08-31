"Наконец-то эта сага завершилась, теперь все будут думать только о футболе. Думаю, свои 8-10 голов за "Зенит" Соболев забьет", - цитирует слова Булыкина "РБ Спорт".
Напомним, что вчера петербургский "Зенит" официально объявил о подписании российского форварда Александра Соболева. Стороны заключили соглашение на 3 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон.
Следующий свой матч "Зенит" проведет сегодня в гостях против "Пари НН". Встреча стартует в 17:30 по московскому времени.
Булыкин: Свои 10 голов в "Зените" Соболев забьет
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"