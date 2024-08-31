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Петржела: хорошо, что "Зенит" покупает сильных российских игроков. Соболев может составить конкуренцию Кассьерре

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Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал переход в стан сине-бело-голубых форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Хорошо, что "Зенит" покупает сильных российских игроков. Соболева можно отнести к их числу. Конечно, было бы еще лучше, если бы на ведущих ролях в клубе играли воспитанники, например, как Аршавин, но такие талантливые игроки появляются раз в поколение. Он может составить достойную конкуренцию Кассьерре. Думаю, "Зенит" видит в Соболеве второго Дзюбу - мощного форварда, который хорошо умеет цепляться за верховые мячи", - заявил Петржела.

Александр Соболев стал игроком санкт-петербургского "Зенита". О заключении контракта с российским нападающим 30-го августа сообщил официальный сайт клуба. В составе действующих чемпионов страны Соболев будет выступать под 7-м номером. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027-го года с опцией продления на сезон.

В текущем сезоне на счету Александра Соболева 1 матч. Форвард провел на поле 67 минут в игре 1-го тура между "Спартаком" и "Оренбургом" (0:2). После матча Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых и не попадал в заявку на матчи.

Источник: "РБ Спорт"

Властимил Петржела Зенит Александр Соболев Спартак Российские трансферы
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