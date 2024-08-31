"Джикия - авторитетный футболист, который показал себя в "Спартаке" и в сборной. Но проблема в другом. Скорость. Георгий потерял ее, поэтому ему сложно было конкурировать с другими защитниками "Спартака", - цитирует Белоуса Metaratings
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по итогам прошлого сезона. Контракт экс-защитника сборной России с красно-белыми подошел к концу и продлен не был. Джикия до сих пор остается без клуба в статусе свободного агента. По словам представителя Джикии Вадима Шпинева, интерес к игроку проявляют клубы из Турции.
Белоус: Джикия - авторитетный футболист, который показал себя в "Спартаке", но он потерял скорость
Экс-президент ФК "Москва" Юрий Белоус высказался о проблемах бывшего капитана "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: "Матч ТВ"