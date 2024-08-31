Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев близок к увольнению из клуба. Как сообщает "СЭ", Адиев покинет свой пост в случае неудачи в матче с новичком РПЛ "Акроном" в матче 7-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня в 20:00 по московскому времени.
По данным источника, Адиев может вернуться в Казахстан. В случае увольнения из "Ахмата" он возглавит клуб "Актобе". В первых 6-ти турах РПЛ "Ахмат" под руководством Магомеда Адиева набрал лишь 4 очка и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата. В Кубке Росси у "Ахмата" 2 поражения в 3-х стартовых матчах.
Магомед Адиев может быть уволен, если "Ахмат" сегодня не обыграет "Акрон" в РПЛ
Наставник "Ахмата" Магомед Адиев может покинуть свой пост в случае неудачи в матче 7-го тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Ахмат"