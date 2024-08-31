Экс-наставник "Факела" и ряда российских клубов Сергей Ташуев готов возглавить "Ахмат". Как сообщает "СЭ", специалист дал согласие на работу в клубе, если нынешний главный тренер команды Магомед Адиев будет уволен со своего поста. Напомним, ранее сообщалось, что Адиев может быть отправлен в отставку, если "Ахмат" не обыграет "Акрон" в 7-м туре РПЛ 31-го августа.
Сергей Ташуев уже возглавлял "Ахмат". 65-летний специалист работал в клубе с сентября 2022-го года по август 2023-го. Последним местом работы Ташуева остается воронежский "Факел", который он покинул в апреле текущего года.
"СЭ": Сергей Ташуев готов возглавить "Ахмат", если Магомед Адиев будет уволен
Российский тренер Сергей Ташуев может вернуться в "Ахмат".
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