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0 - 0 0 0
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Вулверхэмптон2 тайм
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Эвертон
2 - 0 2 0
Борнмут1 тайм
Ипсвич
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Фулхэм2 тайм
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Барселона
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Атлетик
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Валенсия
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Леганес
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Лечче
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Болонья
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Наполи
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ПармаНе начат
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Айнтрахт
3 - 1 3 1
Хоффенхайм2 тайм
Штутгарт
3 - 2 3 2
Майнц2 тайм
Хольштайн
0 - 2 0 2
Вольфсбург2 тайм
Бохум
0 - 2 0 2
Боруссия МЗавершен
Вердер
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Боруссия Д2 тайм
Байер
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Брест
1 - 0 1 0
Сент-Этьен1 тайм
Монпелье
20:00
НантНе начат
Тулуза
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МарсельНе начат

"СЭ": Сергей Ташуев готов возглавить "Ахмат", если Магомед Адиев будет уволен

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Российский тренер Сергей Ташуев может вернуться в "Ахмат".
Фото: РИА Новости
Экс-наставник "Факела" и ряда российских клубов Сергей Ташуев готов возглавить "Ахмат". Как сообщает "СЭ", специалист дал согласие на работу в клубе, если нынешний главный тренер команды Магомед Адиев будет уволен со своего поста. Напомним, ранее сообщалось, что Адиев может быть отправлен в отставку, если "Ахмат" не обыграет "Акрон" в 7-м туре РПЛ 31-го августа.

Сергей Ташуев уже возглавлял "Ахмат". 65-летний специалист работал в клубе с сентября 2022-го года по август 2023-го. Последним местом работы Ташуева остается воронежский "Факел", который он покинул в апреле текущего года.

Магомед Адиев Сергей Ташуев Ахмат
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