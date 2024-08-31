"Возвращение в "Ахмат"? Не хочу об этом говорить, там есть действующий тренер. В футболе возможно все, но на сегодняшний день никто из клуба со мной не общался", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев может покинуть свой пост. В первых 6-ти турах РПЛ клуб из столицы Чечни набрал 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. По данным источников, Адиев может быть отправлен в отставку в случае неудачи в матче 7-го тура с "Акроном".
Сергей Ташуев уже возглавлял "Ахмат" с сентября 2022-го по август 2023-го года. Сообщалось, что специалист уже дал свое согласие на возвращение в клуб.
Тащуев: возвращение в "Ахмат"? Не хочу об этом говорить
Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал слухи о своем возможном назначении в "Ахмат".
Фото: "Матч ТВ"