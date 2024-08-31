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Воробьев: "оставь надежду, всяк сюда входящий". Такие баннеры должны висеть перед решающими матчами "Динамо"

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Бывший вице-президент "Динамо" Анатолий Воробьев высказался об отсутствии трофеев у бело-голубых.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Оставь надежду, всяк сюда входящий". Такие баннеры должны висеть перед входом на трибуны "ВТБ Арены" и такой текст должен появляться на табло перед решающими матчами московского "Динамо". Данте Алигьери, когда писал "Божественную комедию", поместил болельщиков "Динамо" в свой ад", - заявил Воробьев.

Московское "Динамо" завершило прошлый сезон на 3-м месте в РПЛ. В активе команды было 56 очков после 30-ти туров. Отставание от занявшего 1-е место "Зенита" составило 1 очко, а завоевавший серебряные медали "Краснодар" опередил "Динамо" по дополнительным показателям.

В заключительном туре для победы в чемпионате "Динамо" было достаточно не проиграть "Краснодару". Тогда подопечные Марцела Лички стали бы чемпионами вне зависимости от исхода параллельного матча "Зенит" - "Ростов". Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу "Краснодара", а "Зенит" переиграл "Ростов" (2:1) и стал чемпионом.

Источник: Metaratings

Динамо
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