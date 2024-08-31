По информации источника, у Джикии есть предложения из Греции и сразу от нескольких команд. В СМИ ранее появлялась информация, что Джикия может продолжить карьеру в Турции.
Напомним, после окончания предыдущего сезона у Джикии закончился контракт со "Спартаком" и клуб не стал продлевать соглашение с футболистом. Джикия, выступавший за "Спартак" с 2017 года, провел в футболке красно-белых 202 матча, а за сборную России 42 встречи.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Источник: Джикия может продолжить карьеру в Греции
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Георгий Джикия может продолжить карьеру в Греции.
Фото: ФК "Спартак"