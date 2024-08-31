"По ходу игры нужно перестраиваться. Мы хорошо провели отрезки в первом тайме. Могли забивать несколько моментов. Средней зоны не существует практически. Все команды учатся играть под прессингом. Мы знали, что "Химки" хорошо играют на стандартах, очень высокая команда. Мы обращали внимание на это", - цитирует Николича "Матч ТВ".
Сегодня, 31-го августа, московский ЦСКА одержал выездную победу над подмосковными "Химками" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Мусаев и Мойзес. После 7-ми сыгранных туров команда Марко Николича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков.
После паузы на сентябрьские матчи сборных, "армейцы" примут на своем поле петербургский "Зенит" в матче 8-го тура чемпионата России. Встреча состоится 14-го сентября в 16:30 по московскому времени.
Николич - о победе над "Химками": мы хорошо провели отрезки в первом тайме
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу над подмосковными "Химками" в 7-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА